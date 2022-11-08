"Вторая армия мира" действительно "уникальное" явление в современном мире – туда хотят отправить и живых, и мертвых, и пропавших без вести. Российские СМИ сообщают о том, что повестка пришел военнообязанному гражданину, который, вероятно, затонул на флагмане Черноморского флота в апреле.

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Фантастический "подарок" на день рождения

Вражеские средства массовой информации решили не озвучивать имя призывника, о котором идет речь, поэтому мы будем его называть Артемкой. Так вот решил он в декабре пойти коком во флот России, однако отслужил недолго – до весны этого года, пока не произошел взрыв на корабле.

Повестка уже "пропавшему без вести" Артемке пришла прямо на его день рождения – в конце октября. Можно только вообразить "восторг" семьи от такого подарка.

За неявку в указанное время и место без уважительной причины вы можете быть привлечены к ответственности,

– говорилось в документе.

Хотел быть "настоящим мужиком"

Друзья героя нашего рассказа сказали, что в армию на самом деле Артемка не рвался. Просто хотел немного заработать денег после расставания с девушкой. Ну действительно – готовить еду для людей, убивающих украинцев, это "лучший" заработок из всех возможных для рядового россиянина.

Интересно, что Артемка окончил железнодорожный университет и сначала работал по специальности – осматривал вагоны на станции Сортировочная. Также интересно читать письма "пропавшего без вести", которые он писал в марте после начала полномасштабного вторжения.

Что сейчас происходит в мире, знаю только в целом. Доллар уже по 117 рублей. Надо было покупать больше акций "Майкрософт" на бирже,

– отмечал Артемка.

То есть в то время как россияне уничтожали украинцев, повара на корабле интересовали только доллар и акции. К счастью, судьба позаботилась об Артемке так, что, очевидно, сейчас его уже ничто не тревожит.

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Катастрофа на крейсере "Москва" До апреля этого года корабль "Москва" был флагманом Черноморского флота России. В сети 13 апреля появилось сообщение о пожаре на крейсере. На борту находились 510 членов экипажа. Кстати, именно это судно 24 февраля атаковало остров Змеиный.

Напомним, оккупационный суд Севастополя недавно признал погибшими 17 моряков крейсера "Москва". России все труднее скрывать реальные потери в своей армии и на флоте.

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