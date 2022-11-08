"Друга армія світу" справді "унікальне" явище в сучасному світі – туди хочуть відправити і живих, і мертвих, і зниклих безвісти. Російські ЗМІ повідомляють про те, що повістка прийшла військовозобов'язаному громадянину, який, ймовірно, затонув на флагмані Чорноморського флоту у квітні.

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Фантастичний "подарунок" на день народження

Ворожі засоби масової інформації вирішили не озвучувати ім'я призовника, про якого йдеться, тому ми будемо його називати Артьомка. Так ось, вирішив він у грудні піти коком у флот Росії, однак відслужив недовго – до весни цього року, поки не стався вибух на кораблі.

Повістка уже "зниклому безвісти" Артьомці прийшла прямо на його день народження – наприкінці жовтня. Можна лише уявити "захват" родини від такого подарунка.

За неявку у вказаний час та місце без поважної причини ви можете бути притягнуті до відповідальності,

– йшлося у документі.

Хотів бути "справжнім мужиком"

Друзі героя нашої розповіді сказали, що в армію то насправді Артьомка не рвався. Просто хотів трохи заробити грошей після розлучення з дівчиною. Ну, справді – готувати їжу для людей, що вбивають українців, це "найкращий" заробіток з усіх можливих для пересічного росіянина.

Цікаво, що Артьомка закінчив залізничний університет і спершу працював за спеціальністю – оглядав вагони на станції Сортувальна. Також цікаво читати листи "зниклого безвісти", який він писав у березні після початку повномасштабного вторгнення.

Що зараз коїться у світі, знаю тільки загалом. Долар уже по 117 рублів. Треба було купувати більше акцій "Майкрософт" на біржі,

– зазначав Артьомка.

Тобто у той час, як росіяни знищували українців, кухаря на кораблі цікавили лише долар та акції. На щастя, доля потурбувалася про Артьомку так, що, вочевидь, зараз його уже нічого не тривожить.

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Катастрофа на крейсері "Москва" До квітня цього року корабель "Москва" був флагманом Чорноморського флоту Росії. У мережі 13 квітня з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері. На борту перебувало 510 членів екіпажу. До речі, саме це судно 24 лютого атакувало острів Зміїний.

Нагадаємо, окупаційний суд Севастополя нещодавно визнав загиблими 17 моряків крейсера "Москва". Росії дедалі важче приховувати реальні втрати у своєму війську та флоті.

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