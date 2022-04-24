В России заблокировали самую большую в мире онлайн-платформу для игры в шахматы

В России продолжают запрещать все ресурсы, информирующие о войне в Украине. В этот раз на территории страны-террористки заблокировали самую большую онлайн-платформу для игры в шахматы.

Сайт Chess.com стал недоступен в России. Генпрокуратура государства-агрессора приняла решение о соответствующих ограничениях 23 апреля.

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Предварительно "Роскомнадзор" заблокировал страницы сайта со статьями "О войне в Украине" и "Украинские шахматисты во время войны". Однако ограничения на одной из страниц привели к полной блокировке сайта, поскольку он использует сетевой протокол https.

Обратите внимание, что Chess.com это и так называемая шахматная социальная сеть. По статистике Alexa Internet, является самым популярным шахматным сайтом в мире.

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