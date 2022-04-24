Сайт Chess.com став недоступним у Росії. Генпрокуратура держави-агресорки ухвалила рішення про відповідні обмеження 23 квітня.

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Попередньо, "Роскомнагляд" заблокував сторінки сайту зі статтями "Про війну в Україні" та "Українські шахісти під час війни". Проте обмеження щодо однієї зі сторінок призвели до повного блокування сайту, оскільки він використовує мережевий протокол https.

Зауважте, що Chess.com це й так звана шахова соціальна мережа. За статистикою Alexa Internet, є найпопулярнішим шаховим сайтом у світі.

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