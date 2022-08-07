В россии заблокировали Patreon и Grammarly

Сайт сервиса Patreon теперь недоступен на территории россии. В россии решили закрыть доступ к Patreon, позволяющему авторам распространять свои работы с платной подпиской.

В россии заблокировали еще 102 сайта

Согласно решению генпрокуратуры россии, российские провайдеры закрыли доступ к антивоенному заявлению редакции Doxa, опубликованному 25 февраля на Patreon. Из-за того, что сервис использует протокол HTTPS, недоступен весь сайт Patreon.

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Как пишут российские медиа, проблемы с доступом также возникли у онлайн-сервиса Grammarly, который помогает более эффективно писать тексты на английском.

Под блокировку попала страница с заявлением сервиса о том, что он прекращает работу в россии и беларуси.

Пропагандистские СМИ пишут, что из-за блокировки страниц на Patreon и Grammarly доступ к сайтам может быть полностью недоступен у ряда операторов.

Согласно решению российской генпрокуратуры, в россии заблокировали еще 102 сайта, в том числе и украинские СМИ.

Какие еще сайты заблокировали в россии

В россии из-за вторжения в Украину не работают ряд сайтов и источников для получения информации или общения. В начале марта в россии решили заблокировать официальные сайты украинских ведомств и СМИ. В список ресурсов, которых боится государство-агрессор, попал и 24 канал.

Также в марте роскомнадзор заблокировал сервис Google News. Сервис решили заблокировать, ведь на Google News распространяют "фейки" о ситуации в Украине.

В апреле роскомнадзор включил в реестр заблокированных сайтов на территории россии ресурс Jooble – сервис по поиску работы. Сайт также не работает на территории беларуси.

Кроме того, недоступной в россии стала крупнейшая онлайн-платформа для игры в шахматы Chess.com, заблокировав страницы сайта со статьями "О войне в Украине" и "Украинские шахматисты во время войны".

Покинуть рынок государства-террориста решил сервис Proton VPN. В июне стало известно, что россия, вероятно, начала блокировать сервис.

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