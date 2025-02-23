Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Состоятся ли переговоры в Эр-Рияде

Информацию о продолжении переговоров в Саудовской Аравии опроверг заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Никакой встречи России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится,

– заявил он.

По его словам, встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, там обсудят "устранение раздражителей в двусторонних отношениях, этот контакт будет предшествовать консультациям на уровне заместителей".

Договоренности о встрече должна предшествовать интенсивнейшая подготовительная работа. Она, по сути дела, уже началась,

– добавил Рябков.

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал, что новый раунд переговоров между США и Россией якобы должен состояться уже во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии – то есть через неделю после первого раунда.

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией в Эр-Рияде 18 февраля продолжались 4,5 часа. Тогда американскую делегацию представляли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

В то же время представителями России были глава МИД России Сергей Лавров, главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.