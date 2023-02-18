Снова перегнули с выдумками: российский разведчик погиб от сквозного ранения HIMARS

Трудно не согласиться, что россияне мастера придумывать сказки о своих достижениях и потерях. То они одним ударом сотнями уничтожают HIMARS, то из-за сквозного ранения от того же HIMARS погибают их "собратья"

Очевидно, что такое тот HIMARS они знают только по слухам их командования, ведь тем, кто с ними столкнулся, редко удается остаться в живых. Ведь иначе они бы знали, что после такого ранения они вряд ли смогли узнать, куда именно попала ракета.

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Спутали пули с ракетами

Все потому, что и собирать от их захватчика после прямого попадания было бы нечего. Ведь HIMARS – это не стрелковое оружие, это РСЗО, которое применяют для поражения:

тяжелой бронированной техники,

систем ПВО,

вражеских укреплений,

и уничтожения живой силы.

И лупит он не пулями, а ракетами. Однако будут ли массы в России проверять вздор оккупантов – риторический вопрос. Вот и вышло у россиян, что 12 февраля на фронте в Украине "минуснулся" разведчик из Дагестана Эльшан Каримов.



Оккупант погиб от "сквозного ранения HIMARS" / Скриншот Анатолия Штефана

Что известно о HIMARS: коротко

M142 HIMARS – расшифровывается как "Высокомобильная артиллерийская система", главная фишка которой – ее точность. При этом она двигается на колесной базе, что придает мобильности. Также следует отметить, что система выпускает по 6 ракет за одну минуту.

Также из преимуществ можно назвать то, что для обслуживания этой системы нужно всего 3 человека:

командир,

водитель,

стрелок.

Сам же HIMARS весит около 16.5 тонн. Имеет запас хода в 480 километров и при этом может развивать скорость до 85 километров в час. Дальность стрельбы от 70 до 300 километров.

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