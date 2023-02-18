Снова перегнули с выдумками: российский разведчик погиб от сквозного ранения HIMARS
Источник:Анатолий Штефан "Штирлиц"
Трудно не согласиться, что россияне мастера придумывать сказки о своих достижениях и потерях. То они одним ударом сотнями уничтожают HIMARS, то из-за сквозного ранения от того же HIMARS погибают их "собратья"
Очевидно, что такое тот HIMARS они знают только по слухам их командования, ведь тем, кто с ними столкнулся, редко удается остаться в живых. Ведь иначе они бы знали, что после такого ранения они вряд ли смогли узнать, куда именно попала ракета.
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Спутали пули с ракетами
Все потому, что и собирать от их захватчика после прямого попадания было бы нечего. Ведь HIMARS – это не стрелковое оружие, это РСЗО, которое применяют для поражения:
- тяжелой бронированной техники,
- систем ПВО,
- вражеских укреплений,
- и уничтожения живой силы.
И лупит он не пулями, а ракетами. Однако будут ли массы в России проверять вздор оккупантов – риторический вопрос. Вот и вышло у россиян, что 12 февраля на фронте в Украине "минуснулся" разведчик из Дагестана Эльшан Каримов.
Оккупант погиб от "сквозного ранения HIMARS" / Скриншот Анатолия Штефана
Что известно о HIMARS: коротко
M142 HIMARS – расшифровывается как "Высокомобильная артиллерийская система", главная фишка которой – ее точность. При этом она двигается на колесной базе, что придает мобильности. Также следует отметить, что система выпускает по 6 ракет за одну минуту.
Также из преимуществ можно назвать то, что для обслуживания этой системы нужно всего 3 человека:
- командир,
- водитель,
- стрелок.
Сам же HIMARS весит около 16.5 тонн. Имеет запас хода в 480 километров и при этом может развивать скорость до 85 километров в час. Дальность стрельбы от 70 до 300 километров.
Курьезы российской пропаганды: последние новости
- В войне русская пропаганда пробует отрабатывать повестки на все 100%. Так что на болотах нередко транслируют и настоящее безумие, пытаясь промыть мозги собственным гражданам. Так, на одну из передач пригласили 15-летнюю Любу вместе с мамой. Девушка заявила, она готова ехать воевать против Украины и при этом ее мама абсолютно одобряет выбор своей дочери.
- Также влиять они пытаются и в Украину и ее партнеров. Благодаря этому, западные аналитики утверждают, что на Северном направлении враг сосредотачивает личный состав и технику для потенциальных наступательных операций. Однако в Сумской ОВА отметили, что это не соответствует действительности, а является российским ИПСО.
- Не обойдём внимание и все учащающиеся истерики пропагандистов в прямом эфире. Самые яркие, конечно, у Соловьева. В феврале он истерически набросился на гостя, выходца из России, немецкого журналиста и политолога Грегора Шпицена. "Подгорело" у него из-за немецких танков, которые должна получить украинская армия.
- Не забывают пропагандисты поливать грязью и собственный народ. Так, в феврале рупор Кремля Мардан пожаловался, что, видите ли, российские звезды шоу-бизнеса могут быть "патриотами только за бабло".