Минобороны страны-агрессора заявило, что Украина "попробовала атаковать" корабль "Приазовье" Черноморского флота России 6 беспилотными морскими катерами.
По теме Бомба замедленного действия: как Черноморский флот стал предвестником войны России с Украиной
В России заявили об атаке ВСУ
В стране-агрессоре заявили, что ночью 11 июня около 01:30 по московскому времени 6 украинских беспилотных катеров "пытались атаковать" российский корабль "Приазовье".
Также в России утверждают, что корабль Черноморского флота России "Приазовье" якобы "выполнял задачу контроля обстановки и обеспечения безопасности" на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Оккупанты заявили, что уничтожили все катера
В минобороны России заявили, что во время атаки над Черным морем вел разведку беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США. Также там сказали, что все украинские катера якобы были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.
Однако верить словам врага не стоит. Ведь 24 мая в минобороны России заявили, что неподалеку от пролива Босфор три украинских надводных дрона атаковали "Иван Хурс". Заявлялось, что их все уничтожили, а корабль якобы не пострадал. Однако уже на следующий день в сети опубликовали видео, на котором один из беспилотников вплотную приблизился к кораблю.
Оказалось, что "Иван Хурс" все-таки получил повреждение и его отправили на ремонт, на что оккупантам понадобится не менее полугода. Еще несколько членов вражеского экипажа получили ранения.
Какая ситуация в Черном море
- По состоянию на 10 утра 11 июня в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей, в Азовском море – 1 вражеский корабль, а в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 7 российских кораблей.
- За прошедшие сутки, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили 55 судов к Азовскому и Черному морям, 21 из которых продолжило движение в направлении пролива Босфор.