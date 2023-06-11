Міноборони країни-агресорки заявило, що Україна "спробувала атакувати" корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту Росії 6 безпілотними морськими катерами.
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У Росії заявили про атаку ЗСУ
У країні-агресорці заявили, що вночі близько 11 червня о 01:30 за московським часом 6 українських безпілотних катерів "намагались атакувати" російський корабель "Приазов'я".
Також у Росії стверджують, що корабель Чорноморського флоту Росії "Приазов'я" буцімто "виконувало завдання щодо контролю обстановки та забезпечення безпеки" на газопроводах "Турецький потік" та "Блакитний потік".
Окупанти заявили, що знищили всі катери
У міноборони Росії заявили, що під час атаки над Чорним морем вів розвідку безпілотник RQ-4B Global Hawk ВПС США. Також там сказали, що всі українські катери нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 300 кілометрах на південний схід від Севастополя.
Проте вірити словам ворога не варто. Адже 24 травня в міноборони Росії заявили, що неподалік від протоки Босфор три українські надводні дрони атакували "Іван Хурс". Заявлялося, що їх усі знищили, а корабель нібито не постраждав. Проте вже наступного дня у мережі опублікували відео, на якому один з безпілотників упритул наблизився до корабля.
Виявилось, що "Іван Хурс" отримав пошкодження і його відправили на ремонт, на що окупантам знадобиться щонайменше пів року. Ще кілька членів ворожого екіпажу зазнали поранень.
Яка ситуація у Чорному морі
- Станом на 10 ранку 11 червня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, в Азовському морі – 1 ворожий корабель, а в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 7 російських кораблів.
- За минулу добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 55 суден до Азовського та Чорного морів, 21 з яких продовжив рух у напрямку протоки Босфор.