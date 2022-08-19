В России заканчиваются боеприпасы: смогут ли оккупанты активно наступать

В войсках России начали постепенно заканчиваться боеприпасы. Речь даже о тех снарядах артиллерии, которые сейчас берут из старых хранилищ. Поэтому это может оказать существенное влияние на способность продолжать наступательные действия.

Анонимный источник в разведке США рассказал об этом журналистке Эмми Буровс 19 августа. Также говорилось о действиях россии относительно попыток возобновлять боеспособность своих БТГр .

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Есть доказательства истощения запасов оружия россии

По словам представителя разведки, постепенное уменьшение боезапаса российской армии – не предположение. Поэтому он считает, что такое положение вещей "в конце концов начнет ухудшать способность россии начинать наступление".

У нас есть широкий спектр доказательств, свидетельствующих о том, что боеприпасы истощаются... включая боеприпасы, поступающие из глубоких хранилищ,

– сказал разведчик США.

Он упомянул и взрывы военных складов оккупантов, потому что это оказывает непосредственное влияние на количество запасов нашего врага. "Я думаю, что мы можем предположить нападения украинцев в тылу врага", – сказал анонимный источник. В то же время собеседник акцентировал, что даже в пределах россии такие цели полностью законны, поскольку их поражение не представляет угрозы территориальной целостности агрессора.

Попытки восстановить боеспособность – провальные

Руководство армии оккупантов действительно пытается компенсировать понесенные потери. Прежде всего, речь идет об личном составе.

Сейчас уже известно о том, что россияне начали объединять батальонно-тактические группы. По мнению разведчика, россия переживает "ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы… это не хороший способ повысить боеспособность".

Пополнение и восстановление сил будет неотъемлемой частью происходящего зимой,

– спрогнозировал представитель разведки.

Также он добавил, что война уже перешла в следующую стадию. Мол, действия россиян стали более умеренными, потому что они поняли, "что это марафон, а не спринт".

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