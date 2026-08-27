Суд в Москве заочно арестовал немецкого журналиста газеты "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Михаэля Мартенса и объявил его в международный розыск. Поводом для преследования стал его вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о помощи в уничтожении российских солдат.

Как сообщают пропагандистские СМИ, немецкого журналиста обвиняют в разжигании ненависти или вражды из-за его высказываний во время западного медиа-мероприятия в Сербии.

Почему Мартенс не угодил России?

Корреспондент обратился к Владимиру Зеленскому с вопросом о том, почему европейцы могут помочь Украине для более эффективного уничтожения оккупационных войск.

Можете ли вы сказать нам, европейцам, что конкретно мы можем сделать, чтобы помочь вам убить больше россиян? Российских солдат, разумеется,

– поинтересовался Мартенс во время пресс-конференции.

Заявление журналиста вызвало мгновенную возмущенную реакцию со стороны МИД России, после чего силовики возбудили уголовное дело.

Позиция редакции и исторические ссылки

В ответ на действия российских силовиков редакция Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что, хотя и сожалеет о специфической формулировке вопроса, однако принципиально защищает право журналистов задавать любые острые вопросы.

Немецкое СМИ подчеркнуло свою безоговорочную поддержку права Украины на самооборону и призвало к немедленному прекращению российской вооруженной агрессии.

"Наша позиция не заключается в гибели как можно большего числа российских солдат", – отметили в официальном заявлении издания.

Сам Михаэль Мартенс пояснил, что признание права Украины на самооборону логически порождает уточняющие вопросы о масштабах и способах помощи.

Он также отметил, что его реплика была сознательной аллюзией на известное высказывание Уинстона Черчилля времен Второй мировой войны об уничтожении гитлеровских войск.

Очевидно, речь идет об известной фразе британского премьера: "Что убивает больше всего немцев и как мы можем помочь им убить еще больше?".

Напомним, 1 июля в Москве спецназ ФСБ задержал Константина Махова, который был "правой рукой" друга Путина – работал в компаниях российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что арест человека из ближайшего окружения друга Путина может свидетельствовать о внутренних проблемах в российской элите.