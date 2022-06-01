В России заводы по производству оружия уже работают в несколько смен, – Маляр

Россия не жалеет ни людей, ни техники на войне против Украины. Чтобы пополнить запасы, они перевели заводы по производству оружия в усиленный режим работы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. На всех таких заводах было введено несколько дополнительных смен работы. Все для того, чтобы восстановить свои запасы военной техники, которую оккупанты стремительно теряют в Украине.

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Россияне не жалеют ни людей, ни техники. Они уже перевели производство оружия в усиленный режим. Есть информация, что там сегодня работают в несколько смен, чтобы пополнить все потерянное,

– подчеркнула Анна Маляр.

Почему оккупанты так агрессивно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины

Нападение России на Украину можно вполне логично объяснить: Кремль хочет восстановить свою "величественную" империю, поэтому и удался на авантюру с захватом столь обширной территории. В таком случае непонятно, почему они так варварски разрушают гражданскую и социальную инфраструктуру разных населенных пунктов.

По словам Анны Маляр, на этот вопрос нет однозначного ответа. Но есть предположение. Кремль может рассматривать Украину как плацдарм для дальнейшей атаки на европейский мир. Именно поэтому российские убийцы не сохраняют никакой инфраструктуры, потому что она им банально не нужна.

Скорее всего, Украина – не конечная цель (Россия – 24 канал). Если сейчас не остановить Путина всем миром, то он на этот мир и нападет,

считает Маляр.

Сколько в России осталось запасов техники на войну

По словам Анны Маляр, здесь сложно непосредственно ответить, ведь все зависит от интенсивности применения оружия. Уже известно, что они использовали более половины своих ракет. Но прогнозировать, на сколько им этого хватит сложно: они могут их использовать как через месяц, так и через год.

Маляр напомнила об интервью главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. Он спрогнозировал, что при нынешней интенсивности у России хватит своих сил и средств на 12 месяцев.

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