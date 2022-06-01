Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. На усіх таких заводах ввели кілька додаткових змін роботи. Все задля того, щоб відновити свої запаси військової техніки, яку окупанти стрімко втрачають в Україні.

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Росіяни не шкодують ні людей, ні техніки. Вони вже перевели виробництва зброї у посилений режим. Є інформація, що там на сьогодні працюють у кілька змін, щоб поповнити все втрачене, – наголосила Ганна Маляр.

Чому окупанти так агресивно нищать цивільну інфраструктуру України

Напад Росії на Україну можна цілком логічно пояснити: Кремль хоче відновити свою "вєлічную" імперію, тому й вдався на авантюру із захопленням настільки великої території. В такому випадку незрозуміло, чому ж вони так по-варварськи руйнують цивільну та соціальну інфраструктуру різних населених пунктів.

За словами Ганни Маляр, на це питання немає однозначної відповіді. Але є припущення. Кремль може розглядати Україну як плацдарм для подальшої атаки на європейський світ. Саме тому російські вбивці не зберігають ніяку інфраструктуру, бо вона їм банально непотрібна.

Скоріш за все, Україна – не кінцева мета (Росії – 24 канал). Якщо зараз не зупинити Путіна усім світом, то він на цей світ і нападе, – вважає пані Маляр.

Скільки в Росії залишилося запасів техніки на війну

За словами Ганни Маляр, тут складно конкретно відповісти, адже все залежить від інтенсивності застосування зброї. Вже відомо, що вони використали більш ніж половину своїх ракет. Але прогнозувати, на скільки їм цього вистачить складно: вони можуть їх використати як за місяць, так і за рік.

Маляр нагадала про інтерв’ю очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Він спрогнозував, що за нинішньої інтенсивності в Росії вистачить своїх сил та засобів на 12 місяців.

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