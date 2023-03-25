Помощь на все 12 баллов: в России зеки отправили на фронт туалетную бумагу и роллтон

В России мобилизованным уже помогают заключенные. Недавно отправили им солидную "гуманитарку" – туалетную бумагу и мивину.

Помощь собрали зеки из Ульяновской области. Похвастались этим в российских соцсетях, опубликовав фото и видео. 24 Канал.

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Драгоценные подарки

Для мобилизованных отправили туалетную бумагу, мивину, носки и консервы. Назвали эту акцию достаточно "красноречиво" - "Своих не бросаем". Правда, в сочетании с перечисленными продуктами смотрится довольно комично.

Не обошлось без благодарностей на камеру. Россияне благодарили заключенных и сотрудников колонии, уверяя, что туалетная бумага изрядно поможет их "воинам". Дальше стали говорить, что уже хотят мирного неба.



Туалетная бумага от зеков / Фото из российских соцсетей

Шоколадки для семей мобилизованных

В Москве объявили конкурс на поставку "продовольственных наборов" и "подарочных чайных наборов со сладостями". Получат такие "подарки" семьи мобилизованных.

Соответствующий документ был опубликован на сайте государственных закупок. Наборы состоят из кофе, шоколадок и зефира. В каждом – по 300 граммов ветчины.

Потратить на эти поощрения россияне собираются 2 миллиона рублей.