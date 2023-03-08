Шуб не будет: в России женщинам до 8 марта дарят фотосессии с кителями погибших мужчин

В России в этом году еще раз отмечают обезображенную версию Международного женского дня. В рамках этого мракобесия там не смогли обойти вниманием вдов и матерей погибших оккупантов, поэтому им придумали "развлечения" в честь "праздника".

В каждом регионе свои "особенности празднования" 8 марта, о чем сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Где-то более классически обходятся просто цветами и сладостями, а где-то все гораздо "креативнее".

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"План мероприятий" для жен и матерей ликвидированных захватчиков

Итак, в разных регионах России решили устроить свои мероприятия до 8 марта. Например, в городе Набережные Челны мэр города пожелал матерям и вдовам ликвидированных захватчиков "душевных сил и терпения" и подарил им цветы и торты.

А вот у Рязани все куда оригинальнее. Матери и вдовы оккупантов стали почетными гостями фестиваля "Рязанские мадонны". Очевидно, само приглашение и есть подарок.

В Дагестане родственникам погибших оккупантов и тех, которых еще только ждет ликвидация в Украине, раздали продуктовые наборы. Их содержание не раскрывают, но зная Россию, там может быть все, включая пельмени.

В Липецкой области местные власти решили всем матерям и вдовам погибших раздать от 8 до 10 тысяч рублей. Только вот проблема. В России же "потер нет", тогда вопрос, скольким женщинам "повезет" получить эти деньги?

Наиболее креативный подход в администрации города Балашов Саратовской области. Там решили устроить вдовам фотосессии с кителями и наградами ликвидированных мужчин, а фотографии развесят в центре города.

Однако ни в одном регионе пока не раздают шубы в лучших традициях россиян. Пожалуй, такой товар уже закончился или это была акция для жен ликвидированных боевиков.

Дружинам ликвидированных боевиков зимой раздавали шубы, снимали пропагандистские ролики и делать фото, а затем эти шубы у них забирали. Пока неизвестно, скольких женщин россияне обманули этим реквизитом.