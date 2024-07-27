Россия является наследницей Советского Союза и с тех пор структура государства не изменилась. Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, вспомнив, что большинство средств, которые строились в советские времена, были копиями украденных иностранных разработок.

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Если говорить о самолетах и даже о других средствах, то многие из них были созданы благодаря помощи западных стран. Например, первые 40 реактивных двигателей, которые появились в Советском Союзе, предоставила Великобритания.

Россия унаследовала такие методики работы, поэтому большинство компонентов, которые есть в их оружии, – это компоненты западного образца.

В начале 2000-х годов, когда Россия начала активно строить и пытаться продавать свои самолеты тактической авиации, она столкнулись с тем, что большинство судов не могли выполнять определенный объем своих задач. Тогда россияне начали покупать французскую авионику, американские двигатели и насыщать этой компонентой базой самолеты,

– рассказал Анатолий Храпчинский.

К тому же спад производства российских самолетов тактической авиации произошел после 2017 – 2018 годов, как раз именно тогда, когда постепенно начали работать некоторые санкции. Например, сейчас на Амуре находятся около 30 самолетов Су-35, которые не могут поднять в воздух, потому что отсутствует определенная компонентная база.

Есть большое количество элементов, которые изготавливают в США, Великобритании, но многие из них небольшие по размерам, что могут поместиться в кармане. Они настолько малы, что России удается вывезти их в чемоданах или через третьи компании,

– объяснил авиаэксперт.

Определенные результаты санкций есть, но также важно уничтожать производственные мощности страны-агрессора, конструкторскую документацию, карты, на которых показано, как создавать оружие.

"Россия потеряла технологию производства двигателей к определенным судам и в целом строительства некоторых стратегических самолетов еще после распада Советского Союза. С тех пор она не может их восстановить, потому что рабочая документация была украдена", – добавил Анатолий Храпчинский.