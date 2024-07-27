Росія є спадкоємицею Радянського Союзу й з того часу структура держави не змінилася. Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, пригадавши, що більшість засобів, які будувалися в радянські часи, були копіями вкрадених іноземних розробок.

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Як підсанкційні товари потрапляють в Росію

Якщо говорити про літаки та навіть про інші засоби, то багато з них були створені завдяки допомозі західних країн. Наприклад, перші 40 реактивних двигунів, які з'явилися в Радянському Союзі, надала Велика Британія.

Росія успадкувала такі методики роботи, тому більшість компонентів, які є в їхній зброї, – це компоненти західного зразка.

На початку 2000-х років, коли Росія почала активно будувати й намагатися продавати свої літаки тактичної авіації, вона стикнулись з тим, що більшість суден не могли виконувати певний обсяг своїх задач. Тоді росіяни почали купувати французьку авіоніку, американські двигуни й насичувати цією компонентою базою літаки,

– розповів Анатолій Храпчинський.

До того ж спад виробництва російських літаків тактичної авіації відбувся після 2017 – 2018 років, якраз саме тоді, коли поступово почали працювати деякі санкції. Наприклад, зараз на Амурі перебувають близько 30 літаків Су-35, які не можуть підійняти в повітря, тому що відсутня певна компонентна база.

Є велика кількість елементів, які виготовляють у США, Великій Британії, але багато з них невеликі за розмірами, що можуть поміститися в кишені. Вони настільки малі, що Росії вдається вивезти їх у валізах або через треті компанії,

– пояснив авіаексперт.

Певні результати санкцій є, але також важливо знищувати виробничі потужності країни-агресорки, конструкторські документацію, карти, на яких показано, як саме створювати зброю.

"Росія втратила технологію виробництва двигунів до певних суден і загалом будівництва деяких стратегічних літаків ще після розпаду Радянського Союзу. Відтоді вона не може їх поновити, бо робоча документація була вкрадена", – додав Анатолій Храпчинський.