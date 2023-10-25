Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, Силы обороны продолжают удерживать свои позиции благодаря хорошей обученности личного состава.
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Ситуация в Луганской области
Сейчас против Сил обороны Украины в Луганской области воюет "сборная солянка" российских подразделений. Это и так называемые "армейские корпуса" псевдореспублик Луганской и Донецкой областей, и кадровые российские подразделения, и "Ахмат" Рамзана Кадырова, и "Шторм-Z". Вероятно, что именно в Луганскую область в скором времени отправят бывших наемников ЧВК "Вагнера".
В течение последних 2 недель самые горячие бои в Луганской области шли в районе села Марьинка, расположенного между Сватовым и Кременной. Однако украинские подразделения, которые защищали эти позиции, прекрасно понимают местность и хорошо держат свои позиции.
Места, где Россия пытается наступать / Скриншот Deepstate
Также длительное время тяжелые бои происходят в Серебрянском лесу, вблизи Кременной. Однако, по словам Гайдая, после мощного наступления агрессора находящиеся на этом участке украинские подразделения сумели "затрофеить" немало российской техники.
Как усилились российские подразделения
Последние бои в Луганской области свидетельствуют, что в российских подразделениях существенно возросло количество FPV-дронов и других БПЛА. Они работают над выявлением украинских позиций, после чего передают координаты российской авиации, которая накрывает указанные участки управляемыми авиабомбами.
"Россия действительно смогла существенно нарастить количество дронов в своих войсках и даже опередить в их количестве украинские подразделения. Однако наши военные все еще имеют преимущество в опыте их применения, ведь они используют FPV-дроны и "Мавики" еще с прошлого года", – отметил бывший чиновник.
Что еще известно о ситуации на фронте
- В начале октября Россия активизировала попытки наступления на всем Восточном фронте, больше всего сил сконцентрировав вокруг Авдеевки. Однако попытки штурмовать укрепленный еще с 2014 года город обернулись провалом: ценой потерь тысяч военных и сотен единиц техники оккупантам не удалось добиться какого-либо существенного тактического успеха.
- Идут тяжелые бои и на Юге, как это можно увидеть из статистики, приведенной командующим группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским. По его информации, в самые горячие дни враг может терять около 1000 военных убитыми и ранеными, а также около полутора сотен единиц техники.
- Также среди последних важных изменений в Херсонской области – паника врага о том, что Силы обороны проводят операцию на левом берегу Днепра. Пресс-офицер Наталья Гуменюк подтвердила, что перед Силами обороны стоит задача "зачистить от оккупантов часть левого берега", однако пока просит соблюдать режим информационной тишины.