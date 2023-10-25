Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, Силы обороны продолжают удерживать свои позиции благодаря хорошей обученности личного состава.

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Ситуация в Луганской области

Сейчас против Сил обороны Украины в Луганской области воюет "сборная солянка" российских подразделений. Это и так называемые "армейские корпуса" псевдореспублик Луганской и Донецкой областей, и кадровые российские подразделения, и "Ахмат" Рамзана Кадырова, и "Шторм-Z". Вероятно, что именно в Луганскую область в скором времени отправят бывших наемников ЧВК "Вагнера".

В течение последних 2 недель самые горячие бои в Луганской области шли в районе села Марьинка, расположенного между Сватовым и Кременной. Однако украинские подразделения, которые защищали эти позиции, прекрасно понимают местность и хорошо держат свои позиции.



Места, где Россия пытается наступать / Скриншот Deepstate

Также длительное время тяжелые бои происходят в Серебрянском лесу, вблизи Кременной. Однако, по словам Гайдая, после мощного наступления агрессора находящиеся на этом участке украинские подразделения сумели "затрофеить" немало российской техники.

Как усилились российские подразделения

Последние бои в Луганской области свидетельствуют, что в российских подразделениях существенно возросло количество FPV-дронов и других БПЛА. Они работают над выявлением украинских позиций, после чего передают координаты российской авиации, которая накрывает указанные участки управляемыми авиабомбами.

"Россия действительно смогла существенно нарастить количество дронов в своих войсках и даже опередить в их количестве украинские подразделения. Однако наши военные все еще имеют преимущество в опыте их применения, ведь они используют FPV-дроны и "Мавики" еще с прошлого года", – отметил бывший чиновник.

Сергей Гайдай о боевых действиях в Луганской области: смотрите видео