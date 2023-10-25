Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, Сили оборони продовжують утримувати свої позиції завдяки гарній навченості особового складу.
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Ситуація на Луганщині
Зараз проти Сил оборони України на Луганщині воює "збірна солянка" російських підрозділів. Це і так звані "армійські корпуси" псевдореспублік Луганської та Донецької областей, і кадрові російські підрозділи, і "Ахмат" Рамзана Кадирова, і "Шторм-Z". Імовірно, що саме на Луганщину незабаром відправлять колишніх найманців ПВК "Вагнера".
Протягом останніх 2 тижнів найгарячіші бої на Луганщині точилися в районі села Мар'їнка, розташованого поміж Сватовим і Кремінною. Однак українські підрозділи, що обороняли ці позиції, чудово розуміють місцевість і добре тримають свої позиції.
Місця, де Росія намагається наступати / Скриншот Deepstate
Також тривалий час важкі бої відбуваються в Серебрянському лісі, поблизу Кремінної. Однак, за словами Гайдая, після потужного наступу агресора українські підрозділи, що перебувають на цій ділянці, зуміли "затрофеїти" чимало російської техніки.
Як посилилися російські підрозділи
Останні бої на Луганщині свідчать, що в російських підрозділах суттєво зросла кількість FPV-дронів та інших БпЛА. Вони працюють над виявленням українських позицій, після чого передають координати російській авіації, яка накриває зазначені ділянки керовані авіабомбами.
"Росія дійсно змогла суттєво наростити кількість дронів у своїх військах і навіть випередити в їхній кількості українські підрозділи. Однак наші військові все ще мають перевагу в досвіді їхнього застосування, адже вони використовують FPV-дрони та "Мавіки" ще з минулого року", – зазначив колишній посадовець.
Що ще відомо про ситуацію на фронті
- На початку жовтня Росія активізувала спроби наступу на всьому Східному фронті, найбільше сил сконцентрувавши довкола Авдіївки. Однак спроби штурмувати укріплене ще з 2014 року місто обернулися провалом: ціною втрат тисяч військових та сотень одиниць техніки окупантам не вдалося досягти якогось суттєвого тактичного успіху.
- Тривають важкі бої і на Півдні, як це можна побачити зі статистики, наведеної командувачем угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським. За його інформацією, в найгарячіші дні ворог може втрачати близько 1000 військових вбитими та пораненими, а також майже півтори сотні одиниць техніки.
- Також серед останніх важливих змін на Херсонщині – паніка ворога з приводу того, що Сили оборони проводять операцію на лівому березі Дніпра. Пресофіцерка Наталія Гуменюк підтвердила, що перед Силами оборони стоїть завдання "зачистити від окупантів частину лівого берега", однак поки що просить дотримуватися режиму інформаційної тиші.