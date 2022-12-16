В российской Бурятии разбился вертолет Ми-8: есть погибшие

В Бурятии разбился вертолет Ми-8. В результате этого есть жертвы.

Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 канал. Известно, что вертолет вспыхнул на аэродроме в Улан-Удэ.

В Бурятии разбился вертолет Ми-8

По предварительной информации, вертолет упал на аэродроме в Улан-Удэ. В результате этого три человека погибли.

Также известно, что борт летел из аэропорта Восточный на аэродром Байкал.

Глава Бурятии сообщил, что в аэропорту "Байкал" при посадке загорелся на рулежной дорожке вертолет Ми-8. По его словам, вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации.

На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека. Судьба экипажа окончательно неизвестна, но высокая вероятность, что люди погибли,

– заявил глава Бурятии.