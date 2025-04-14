В российском Архангельске молодой человек сжег 4 авто силовиков: разведка показала видео

В Архангельске юноша поджег сразу 4 машины силовиков. Парень заявил, что это его демонстрация нежелания примирения с режимом и своеобразный акт неповиновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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В России юноша сжег сразу 4 машины силовиков

В субботу, 12 апреля, в российском Архангельске молодой человек поджег сразу 4 машины силовиков. Пожар произошел на территории областного управления внутренних дел на улице Попова, 57.

В результате действий юноши было уничтожено четыре ведомственных фургона типа "ГАЗель". Парень заявил, что этот поджог является нежеланием мириться с путинским режимом и актом неповиновения.

Поджог автомобилей российских силовиков: смотрите видео

Как добавили в разведке, впоследствии огонь из автомобилей перекинулся и на здание регионального МВД России.

Разрушительный пожар – очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые в частности обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины,

– добавили в разведке.

В ГУР МО также отметили, что людей, которые осознают необходимость акций прямого действия внутри государства-агрессора, больше. Поэтому, разведка направляет их на "путь истинный, действенный и полезный".

В разведке также поблагодарили смельчаков, которые борются с российским злом и отметили, что сопротивление путинскому режиму будет продолжаться.