В российском Архангельске молодой человек сжег 4 авто силовиков: разведка показала видео
- В Архангельске молодой человек поджег 4 машины силовиков как акт неповиновения путинскому режиму. Пожар произошел на территории областного управления внутренних дел.
- Разведка отмечает, что такие акты неповиновения против кремлевского режима становятся более частыми, и благодарит смельчаков, которые борются с российским злом.
В Архангельске юноша поджег сразу 4 машины силовиков. Парень заявил, что это его демонстрация нежелания примирения с режимом и своеобразный акт неповиновения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.
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В России юноша сжег сразу 4 машины силовиков
В субботу, 12 апреля, в российском Архангельске молодой человек поджег сразу 4 машины силовиков. Пожар произошел на территории областного управления внутренних дел на улице Попова, 57.
В результате действий юноши было уничтожено четыре ведомственных фургона типа "ГАЗель". Парень заявил, что этот поджог является нежеланием мириться с путинским режимом и актом неповиновения.
Поджог автомобилей российских силовиков: смотрите видео
Как добавили в разведке, впоследствии огонь из автомобилей перекинулся и на здание регионального МВД России.
Разрушительный пожар – очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые в частности обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины,
– добавили в разведке.
В ГУР МО также отметили, что людей, которые осознают необходимость акций прямого действия внутри государства-агрессора, больше. Поэтому, разведка направляет их на "путь истинный, действенный и полезный".
В разведке также поблагодарили смельчаков, которые борются с российским злом и отметили, что сопротивление путинскому режиму будет продолжаться.