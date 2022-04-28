В российском Белгороде снова сработали системы ПВО

Уже вторую ночь в российском Белгороде слышали взрывы.

В ночь на 28 апреля над российским Белгородом было слышно три взрыва, сообщают росСМИ. Местные власти объяснили, что это сработали системы противовоздушной обороны.

Читайте также Божественное вмешательство в дела грешников, – Подоляк о "демилитаризации" в трех областях России

Никаких других подробностей не сообщается.

В соцсетях очевидцы начали распространяться записи, на которых видны вспышки в небе.



Очевидцы делятся видео после взрывов в Белгороде / Фото скриншот с видео

Взрывы в России днем ранее

Напомним, что 27 апреля в Белгородской области также произошли несколько взрывов. Потом появилась информация о том, что в селе Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Губернатор Белгородской области и мэр Белгорода подтвердили эту информацию и заверили, что пострадавших нет, а жилые здания – целые.

Кроме того, в эту же ночь о взрывах сообщали в Воронеже и Курске.

На тему – в Белгороде снова слышны взрывы: видео