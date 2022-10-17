В российском Ейске военный самолет упал на многоэтажку: она в огне – видео разрушений
В российском городе Ейск вечером 17 октября, вероятно, произошла авиакатастрофа. Самолет упал на многоэтажку, охватившую огонь.
Российские СМИ пишут, что самолет, вероятно, упал на жилые дома на Западной улице в Ейске, информирует 24 канал. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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В России самолет упал на жилые дома
Очевидцы сообщают, что воздушное судно было военным. В сети пишут, что лётчик якобы успел катапультироваться. После падения самолета многоэтажку охватило пламя.
Пожар в Ейске после падения самолета: видео
На появившихся в сети кадрах заметно, что в результате падения самолета произошел большой взрыв.
В Ейске большой пожар после падения самолета: фото и видео
Российские СМИ пишут, что на месте крушения в Ейске работают две бригады скорой. Однако они не могут близко подобраться к дому из-за сильного задымления.
В Ейске горит жилой дом: видео