Снова кто-то курил: большой пожар произошел в Костроме – есть жертвы, 250 человек эвакуировали

В российском городе Кострома произошел масштабный пожар в ночь на 5 ноября. Огонь загорелся в одном из кафе и распространился на гостиничный комплекс.

Как пишут российские СМИ, сообщение о возгорании кафе "Полигон" поступило в 2:37.

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Кафе, где начался пожар, расположено на улице Никитской. Огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. Еще 15 человек вывели из дома рядом с кафе.

Пожар удалось локализовать всего через 2 часа – в 4:23. Тушение пожара осложнялось тем, что была угроза обрушения кровли. Ранг пожара повысили до третьего.

С огнем пытались бороться 50 человек на 20 спецмашинах.

Что известно о жертвах и пострадавших

По данным регионального МЧС, в результате пожара пострадали 4 человека, еще по меньшей мере 8 человек погибли. Что именно стало причиной пожара, неизвестно.

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