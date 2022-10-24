Видео о том, как прошла бесплатная раздача арбузов, появилось в соцсетях, передает 24 канал.

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Мероприятие прошло 23 октября в парке Горького. На видеокадрах видно, как огромная толпа посетителей парка просто бросается на кучу арбузов с криками, толкаясь и не замечая никого вокруг. Дети, молодежь, пенсионеры с огромной скоростью разбирают бесплатные арбузы.

Также на видео слышны возгласы: "Людей давят!", "Тихонько, вы что, осторожнее", "Не толкайтесь, всем хватит". Организаторы мероприятия пытались призывать посетителей к порядку, но люди как будто их не слышали.

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Могли ли это быть ворованные арбузы

В комментариях под опубликованным видео пользователи соцсети отметили, что все происходящее похоже на дикарство. Некоторые обратили внимание на то, что арбузы, вероятнее всего, украдены российскими оккупантами из временно захваченного украинского Херсона. Точного ответа, крадены ли это арбузы, мы дать не можем.

Что об этом говорят в соцсетях

В комментариях под видео написали, что украинцы, вынуждены месяцами сидеть в подвалах без еды из-за российских обстрелов, намного выше россиян, которые бьют друг друга просто за арбузы. Люди возмущались:

"Животные",

"Организаторы вообще е**нутые. На что они рассчитывали с такой организацией",

"Ничего не напоминает? Что-нибудь из прошлого века",

"Стаду невозможно ничего раздать. Если бы им в руки по одному выдавали, они бы и там свалку устроили",

"Видео показывает на сколько страна в ж*пе. Но все терпят".

Организаторы попытались оправдаться

В пресс-службе "Парки Ижевска" прокомментировали организацию праздника и инцидент. Организаторы отметили, что мероприятие такого формата на площадках проводится во второй раз, а целью праздника было создание "положительных моментов и хорошего настроения".

Но мы не можем отвечать за то, как ведут себя люди. Мы можем только дать людям возможность прийти на праздник, а контролировать воспитание и меры приличия каждого мы не можем,

– подчеркнули организаторы.

Что ж, мы еще раз убеждаемся, насколько бедно и ограниченно живут россияне. Теперь неудивительно, что они, придя в Украину на танках, воровали стиральные машинки и женское белье. Они не могут позволить себе купить не то, что технику, а даже самые обыкновенные арбузы.

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