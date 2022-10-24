Відео того, як пройшла безкоштовна роздача кавунів, з'явилося у соцмережах, передає 24 канал.

Важливо "Ми воюємо з бомжами": росіяни не крадуть роботи-пилососи, бо не знають, що це

Захід відбувся 23 жовтня у парку Горького. На відеокадрах видно, як величезний натовп відвідувачів парку просто кидається на купу кавунів з криками, штовхаючись і не помічаючи нікого довкола. Діти, молодь, пенсіонери із величезною швидкістю розбирають безкоштовні кавуни.

Також на відео чути вигуки: "Людей тиснуть!", "Тихесенько, ви що, обережніше", "Не штовхайтеся, всім вистачить". Організатори заходу намагалися закликати відвідувачів до порядку, але люди наче їх не чули.

У російському Іжевську влаштували битву за кавуни: дивіться відео

Росіяни поводяться як дикуни: дивіться відео

Чи могли це бути крадені кавуни

У коментарях під опублікованим відео користувачі соцмережі відзначили, що все, що відбувається, схоже на дикунство. Дехто звернув увагу на те, що кавуни, найімовірніше, поцуплені російськими окупантами з тимчасово захопленого українського Херсона. Точної відповіді, чи крадені це кавуни, ми дати не можемо.

Що про це кажуть у соцмережах

У коментарях під відео написали, що українці, які були змушені місяцями сидіти в підвалах без їжі через російські обстріли, набагато вищі за росіян, які б'ють один одного просто за кавуни. Люди обурювалися:

"Тварини",

"Організатори взагалі е**нуті. На що вони розраховували з такою організацією",

"Нічого не нагадує? Що-небудь з минулого століття",

"Стаду неможливо нічого роздати. Якби їм у руки по одному видавали, вони б і там сміттєзвалище влаштували",

"Відео показує на скільки країна в ж*пі. Але всі терплять".

Організатори спробували виправдатися

У пресслужбі "Парки Іжевська" прокоментували організацію свята і інцидент. Організатори зазначили, що захід такого формату на майданчиках проводиться вдруге, а метою свята було створення "позитивних моментів та гарного настрою".

Але ми не можемо відповідати за те, як поводяться люди. Ми можемо лише дати людям можливість прийти на свято, а контролювати виховання та заходи пристойності кожного ми не можемо,

– підкреслили організатори.

Що ж, ми вкотре переконуємося, на скільки бідно та обмежено живуть росіяни. Тепер не дивно, що вони, прийшовши в Україну на танках, крали пральні машинки та жіночу білизну. Вони не можуть дозволити собі купити те, що техніку, а навіть звичайнісінькі кавуни.

Цікаво – Радник глави МВС розповів про мародерство окупантів на Київщині: дивіться відео