В российском МИД разбрасываются абсурдными заявлениями о подготовке к ядерной катастрофе в Лондоне

Большое произведение "размышлений" на эту тему написала директор департамента печати этого министерства Мария Захарова. Ранее это должностное лицо первым обвинило Израиль в поддержке нацизма. Поэтому она является типичной представительницей министерства, давно превратившейся в сливной бачок пропаганды кремля.

Накануне Захарова пригрозила Литве "практичным" ответом на ограничение транзита в Калининград.

Придумала, что в Британии происходит "крушение" монархии

Захарова считает, что в Британии не боятся возможных ядерных ударов, а лишь отвлекают "от внутриполитического краха британской монархии". Интересно, что причиной описанного "краха" она называет вещи, в большей степени присущие Москве - бесконечные заговоры, кризисы и коррупционные скандалы.

Также в сообщении она упомянула и главу МИД Британии Лиз Трасс, говорившую об угрозе конфликта НАТО и России. Захарова писала об этом так, как будто сейчас вообще нет предпосылок для таких предположений. Вероятно, чиновник страны-террориста просто не смотрела российское телевидение, где пропагандисты обнажали ракеты, которые могут "потопить" Британию.



Один из пропагандистов "культа ядерного оружия" России / Скриншот

Захарова игнорирует заявления Путина

Но Захарова забыла упомянуть даже все официальные заявления своего государства. Более того, представитель МИД России даже невнимательно следит за высказываниями собственного президента Владимира Путина. Или она сознательно решила не принимать во внимание то, что говорит их пожилой правитель.

Ибо накануне публикации этого текста даже было событие, на котором были разговоры, делающие абсурдным каждый из аргументов "политикини". 25 июня кремлевский диктатор встретился с белорусским и они, в частности, обсуждали вопросы "ответа мероприятия".

Путин публично пообещал самопровозглашённому президенту Лукашенко, что на вооружение Беларуси поступят ракетные комплексы "Искандер-М" . Более того, он даже подчеркнул: они могут использоваться для стратегических ядерных ударов. Однако белорусский тиран тоже не отставал в желании "отвечать". Потому попросил и переоборудовать и белорусские истребители. Здесь Путин тоже решил порадовать руководителя своего государства-сателлита. Он сказал, что на российские заводы повезут Су-25, которые будут переоборудованы для возможности нести ракеты с ядерными зарядами.

Еще стоит упомянуть, что 9 июня Россия вслед за НАТО начала обучение в Балтийском море . Государство-агрессорка взыскало туда 60 кораблей и 40 истребителей. Интересно, что об учёбе Североатлантического Альянса было известно заранее . А Россия о своем бряцании техникой не предупреждала.

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