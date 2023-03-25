Украина передала России не всех тяжелораненых пленных: в ГУР объяснили, кто именно вернулся

Украина передала России тяжелораненых оккупантов, которых Вооруженные Силы Украины взяли в плен с начала полномасштабного вторжения. Однако речь идет не обо всех раненых вражеских солдатах.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов эфире телемарафона рассказал, что 24 марта Украина передала большую часть тяжелораненых врагов, пишет 24 Канал. Однако речь идет о тех, кто был пригоден к транспортировке.

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Каких тяжелораненых Украина передала России

Андрей Юсов рассказал, что в украинском плену до сих пор находится немало, в том числе – тяжелобольных и раненых оккупантов.

Вчера (24 марта – 24 Канал) передали небольшую часть тех, кто находился в тяжелом состоянии, но был пригоден к транспортировке,

– заявил Андрей Юсов.

Он уточнил, что наше государство в рамках Женевской конвенции международного гуманитарного права передало 5 оккупантов.

Андрей Юсов отметил, что очень важно, что это произошло с участием Международного комитета Красного Креста.

"Весь мир увидел, что Украина – цивилизованное европейское государство, которое, несмотря на то, что стало жертвой военной агрессии России, выполняет международное право. Весь мир увидел и услышал, что государство-агрессор этих обязательств не придерживается", – отметил Юсов.

По его словам, давление на Россию из-за этого будет расти.

Украина вернула тяжелораненых врагов в Россию

Координационный штаб по обращению с военнопленными 24 марта сообщил, что передал России всех тяжелораненых захватчиков, которых наши защитники взяли в плен с начала полномасштабного вторжения.

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Однако там отмечалось, что речь идет о лицах, которых можно было перевозить. Тогда в штабе уточнили, что это не был обмен. Речь о репатриации – возвращения тяжелораненых пленных без всяких условий, как это подразумевает международное гуманитарное право.

️ Украина передала тяжелораненых оккупантов / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в который раз сообщили, что Россия удерживает в плену украинцев:

тяжелобольных и раненых;

гражданских, детей и женщин;

пожилых людей;

тех, кто попал в плен еще до начала полномасштабного вторжения.

Хотя, согласно международному праву, Кремль должен был вернуть Украине этих людей путем репатриации без всяких условий. Подробнее об этом – читайте здесь.