Российские СМИ пишут, что в Ростове сильный гололед парализовал жизнь в городе. Россияне не могут нормально передвигаться. 24 Канал.
Смотрите также Треть доходов просто исчезла: Россию ждет крах нефтегазовой отрасли
Эпические кадры
В российском Ростове погода решила поиздеваться над жителями. На дорогах сформировался толстый слой льда, не дающий нормально двигаться людям.
Передвижение настолько усложнено, что некоторые буквально используют коньки для того, чтобы добраться туда, куда ему нужно. Это попало на видео. Девушка едет на коньках по велосипедной дорожке из-за того, что иначе двигаться по дороге просто невозможно.
В Ростове на улицах ездят на коньках: смотрите видео
Впрочем, это не все кадры из охватившего непогоду российского города. В сеть также попало видео, где люди прямо на дороге падают из-за скользкой поверхности. Они не могут сделать ни одного шага, поэтому просто падают друг за другом. Некоторые сводятся на колени и пытаются встать на ноги, а кто-то из последних сил удерживается стоя.
В Ростове люди не могут ходить: смотрите видео
Гололедицей заинтересовались в прокуратуре
Ненастье не осталось без внимания правоохранителей и внесло свои коррективы в жизнь россиян. В Ростове 280 школ изменили формат обучения. Некоторые перенесли его на субботу.
В прокуратуре же заинтересовались соблюдением законов при очищении дороги от снега. Это будут проверять.
Новости России: главное
- В России продолжают расти цены на продукты первой необходимости. В том числе и на продукты питания. Россияне сформировали длиннющую очередь за куриными яйцами для того, чтобы купить их подешевле. Люди начали собираться еще в 7 утра.
- В России в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске 9 декабря ночью произошло чрезвычайное событие. Из-за сильного мороза там прорвало трубу, и все здание заполнилось паром. Пассажиры оказались в тумане. Находившиеся на первом этаже не видели второй этаж.
- В одном из детсадов Хабаровска детям вручили грамоты с трезубцем. Некоторые дошкольники получили грамоту с русским гербом, а родителей ждал дома сюрприз. Они говорят, что сдадут эти награды обратно в учебное заведение.