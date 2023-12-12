Російські ЗМІ пишуть, що у Ростові сильна ожеледиця паралізувала життя в місті. Росіяни не можуть нормально пересуватися, пише 24 Канал.

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Епічні кадри

У російському Ростові погода вирішила познущатися із жителів. На дорогах сформувався товстий шар льоду, який не дає нормально рухатися людям.

Пересування настільки ускладнене, що дехто буквально використовує ковзани для того, аби дістатися туди, куди йому потрібно. Це потрапило на відео. Дівчина їде на ковзанах по велосипедній доріжці через те, що інакше рухатися дорогою просто неможливо.

У Ростові на вулицях їздять на ковзанах: дивіться відео

Втім, це не всі кадри із російського міста, яке охопила негода. У мережу також потрапило відео, де люди просто на дорозі падають через слизьку поверхню. Вони не можуть зробити жодного кроку, тому просто падають одне за одним. Дехто зводиться на коліна та намагається стати на ноги, а хтось з останніх сил втримується стоячи.

У Ростові люди не можуть ходити: дивіться відео

Ожеледицею зацікавились у прокуратурі

Негода не залишилась без уваги правоохоронців та внесла свої корективи у життя росіян. У Ростові 280 шкіл змінили формат навчання. Деякі перенесли його на суботу.

У прокуратурі ж зацікавились дотриманням законів при очищенні дороги від снігу. Це будуть перевіряти.

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