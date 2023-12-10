У Росії в аеропорту "Толмачево" в Новосибірську 9 грудня вночі сталась надзвичайна подія. Через сильний мороз там прорвало трубу, тож вся будівля заповнилась парою, передає 24 Канал.
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Були затримані рейси
Пасажири опинилися у густому тумані. Ті, хто знаходився на першому поверсі, не бачили другий поверх. Сходи не можна було розгледіти за парою.
У російських телеграм-каналах також повідомляють, що у зв'язку з інцидентом були затримані деякі рейси.
Надзвичайні ситуації в Росії
- У місті Новосибірськ невідомі люди намагалися підірвати будівлю військкомату за допомогою мультиварки. Наразі російські правоохоронці досі не виявили тих, хто хотів вчинити цей підпал. Російські пропагандисти зазначили, що вночі 7 грудня близько першої години за місцевим часом у Новосибірську, в одному з місцевих військових комісаріатів, який розташований на першому поверсі житлової багатоповерхівки, під час огляду виявили мультиварку, що стояла на вікні. Працівники російського військкомату одразу викликали на місце поліцію.
- У російському місті Усинську на території промзони спалахнув резервуар із нафтою. Внаслідок інциденту одна людина загинула, відомо також й про одного постраждалого. Поки рятувальники намагалися приборкати пожежу в одному резервуарі, вогонь перекинувся на інший, заповнений нафтою на висоту від 5 – 7 метрів.
- Російський Владивосток 25 серпня накрила потужна злива. Після цього у місті утворилася "велика вода", яка буквально підтоплювала місто звідусіль. Пропагандисти розповіли, що вулиці у кількох районах Владивостоку затопило після сильних злив. У мережі люди поширювали кадри на яких видно, що вода сягала майже рівня грудної клітини людини.