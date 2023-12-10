У Росії в аеропорту "Толмачево" в Новосибірську 9 грудня вночі сталась надзвичайна подія. Через сильний мороз там прорвало трубу, тож вся будівля заповнилась парою, передає 24 Канал.

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Були затримані рейси

Пасажири опинилися у густому тумані. Ті, хто знаходився на першому поверсі, не бачили другий поверх. Сходи не можна було розгледіти за парою.

У російських телеграм-каналах також повідомляють, що у зв'язку з інцидентом були затримані деякі рейси.

Надзвичайні ситуації в Росії