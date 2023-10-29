Подробиці загоряння наразі невідомі. Російські ЗМІ пишуть, що перед тим, як нафтобаза спалахнула, лунали "хлопки".
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Одна людина загинула, інша – поранена
У місті Усинську на території промзони спалахнув резервуар із нафтою. Внаслідок інциденту одна людина загинула, відомо також й про одного постраждалого.
У місцевій владі кажуть, що спочатку пролунав вибух, а потім сталося загоряння. Також там запевняють, що резервуар, охоплений пожежою, був порожній і припускають, що, ймовірно, "відбулася детонація залишкових газів".
У російському Усинську "гаряче" / Скриншот
Поки гасили один, запалав інший
Поки рятувальники намагалися приборкати пожежу в одному резервуарі, вогонь перекинувся на інший, заповнений нафтою на висоту від 5 – 7 метрів.
Втім, місцева влада втішає, що "нафтопровід розташований під землею, загрози немає, а поруч резервуарів, що палають, – резервуари із водою".
Надзвичайна ситуація в Усинську загострилася: відео
Для приборкання вогню задіяли також пінопідйомник / Скриншот
Останні "вибухові" новини з Росії
- У ніч проти 29 жовтня у районі Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї пролунав вибух. Окупанти заявили про атаку безпілотника. Вони стверджують, що на території заводу сталося "локальне загоряння", яке начебто загасили протягом пів години.
- Гучно цієї ночі було й в тимчасово окупованому Криму. Там лунали потужні вибухи в Чорноморську. Росіяни знову заявили про атаку ударних дронів. Вони повідомили, що їхня ППО нібито збила "36 українських безпілотників" над акваторією Чорного моря і північно-західною частиною Криму.