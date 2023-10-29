Подробиці загоряння наразі невідомі. Російські ЗМІ пишуть, що перед тим, як нафтобаза спалахнула, лунали "хлопки".

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Одна людина загинула, інша – поранена

У місті Усинську на території промзони спалахнув резервуар із нафтою. Внаслідок інциденту одна людина загинула, відомо також й про одного постраждалого.

У місцевій владі кажуть, що спочатку пролунав вибух, а потім сталося загоряння. Також там запевняють, що резервуар, охоплений пожежою, був порожній і припускають, що, ймовірно, "відбулася детонація залишкових газів".

У російському Усинську "гаряче" / Скриншот

Поки гасили один, запалав інший

Поки рятувальники намагалися приборкати пожежу в одному резервуарі, вогонь перекинувся на інший, заповнений нафтою на висоту від 5 – 7 метрів.

Втім, місцева влада втішає, що "нафтопровід розташований під землею, загрози немає, а поруч резервуарів, що палають, – резервуари із водою".

Надзвичайна ситуація в Усинську загострилася: відео

Для приборкання вогню задіяли також пінопідйомник / Скриншот

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