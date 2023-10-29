Причины возгорания пока неизвестны. Российские СМИ пишут, что перед тем, как нефтебаза вспыхнула, раздавались "хлопки".
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Один человек погиб, другой – ранен
В городе Усинске на территории промзоны загорелся резервуар с нефтью. В результате инцидента один человек погиб, известно также и об одном пострадавшем.
В местных властях говорят, что сначала раздался взрыв, а затем произошло возгорание. Также там уверяют, что резервуар, охваченный пожаром, был пустой и предполагают, что, вероятно, произошла "детонация остаточных газов".
В российском Усинске "горячо" / Скриншот
Пока тушили один, загорелся другой
Пока спасатели пытались обуздать пожар в одном резервуаре, огонь опрокинулся на другой, заполненный нефтью на высоту от 5 – 7 метров.
Впрочем, местные власти утешают, что "нефтепровод расположен под землей, угрозы нет, а рядом с горящими резервуарами – резервуары с водой".
Чрезвычайная ситуация в Усинске обострилась: видео
Для укрощения огня задействовали также пеноподъемник / Скриншот
Последние "взрывные" новости из России
- В ночь на 29 октября в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае раздался взрыв. Оккупанты заявили об атаке беспилотника. Они утверждают, что на территории завода произошло "локальное возгорание", которое якобы погасили в течение получаса.
- Громко этой ночью было и во временно оккупированном Крыму. Там раздавались мощные взрывы в Черноморске. Россияне снова заявили об атаке ударных дронов. Они сообщили, что их ПВО якобы сбила "36 украинских беспилотников" над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.