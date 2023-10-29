Генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что пока нет данных об эффективности нового российского дрона.

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ВСУ будет изучать возможности вражеского дрона

Этот дрон имеет якобы новые системы наведения, которые россияне, по мнению Маломужа, украли у западных разработчиков, иначе они его никогда бы не сделали. Поскольку у России нет эффективных средств наведения и идентификации конкретных объектов. А тем более возможности обеспечить действие дрона в режиме автоматики, то есть искусственного интеллекта.

"Изделие-53" Это новая версия беспилотника-камикадзе "Ланцет". Его главное преимущество якобы в наличии системы автоматической наводки. Это позволяет дрону идентифицировать типы целей и попадать именно в нужный объект.

Украинские военные еще будут изучать возможности этого дрона, который уже применяется врагом. И россияне пытаются с его помощью провести ряд операций, в частности в Киевской области,

– подчеркнул генерал украинской армии.

Николай Маломуж рассказал о новом российском дроне "Изделие-53": смотрите видео

Однако украинские силы сбили все эти новые дроны россиян, равно как и те, которые они применяли раньше.

"Мы имеем возможность сбивать их всеми средствами ПВО, поэтому куда бы россияне не нацеливались, например, на украинские энергетические объекты, мы их защищаем. И это "Изделие-53" будет лететь так же как и "Шахеды" или гибриды китайского и российского производства", – отметил Николай Маломуж.

Кстати. Название "Изделие" – это формат шифровки, применяемый еще с советских времен, когда с целью предотвращения шпионажа так называли любой вид вооружения.

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