Спикер Воздушных Сил ВСУ, отвечая на вопрос, почему россияне начали использовать меньшее количество "Шахедов", сказал, что цель может быть разной. Об этом он заявил в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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"Шахеды" могут выполнять разведывательную функцию
Спикер отметил, что "Шахед" может маневрировать во время полета и определять уязвимые места противовоздушной обороны.
Он имеет GPS навигацию, по которой идет по проложенному маршруту. И он может лететь далеко и постоянно менять маршрут. Таким образом, даже небольшое количество БПЛА, которые враг применяет, проводят маневры по Украине и определяют, где их там лучше сбивают, а где хуже,
– сказал Игнат.
По его словам, собранная информация позволяет врагу делать определенные выводы о силах и средствах, имеющихся в том или ином регионе. Соответственно оккупанты используют эти данные при планировании последующих атак.
Следовательно, россияне могут использовать "Шахеды" для разведки.
В то же время он подчеркнул, что даже 5 – 6 БПЛА оккупанты направляют не просто "полетать", а конкретно на объекты для того, чтобы их уничтожить.
Также Игнат добавил, что 11 или 15 дронов разлетаются по разным маршрутам и никогда фактически не летают в куче.
"Это позволяет врагу проводить сбор важной информации о силах и средствах", – заявил спикер.
Спикер подчеркнул, что даже один "Шахед" – это грозное оружие, которое нужно уничтожать. Дело в том, что когда дрон попадает в уязвимое место, могут быть серьезные последствия.
Атаки дронами-камикадзе: сколько "Шахедов" выпускают россияне
- В сентябре украинские военные уничтожили около 500 "Шахедов", которыми Россия пыталась атаковать Украину. Приблизительно с 16 октября российские военные уменьшили количество "Шахедов", которыми атакуют Украину.
- Так, 27 октября оккупанты выпустили по Украине 6 дронов, из которых удалось сбить 5. Также оккупанты запустили 6 дронов по Украине 24 октября.
- В результате атаки россиян 27 октября произошло попадание объект инфраструктуры в Николаевской области. В результате попадания произошел пожар, который был локализован.