Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що наразі немає даних щодо ефективності нового російського дрона.
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ЗСУ вивчатиме можливості ворожого дрона
Цей дрон нібито має нові системи наведення, які росіяни, на думку Маломужа, вкрали у західних розробників, інакше вони його ніколи б не зробили. Оскільки в Росії немає ефективних засобів наведення та ідентифікації конкретних об'єктів. А тим більше можливості забезпечити дрон діяти в режимі автоматики, тобто штучного інтелекту.
"Изделие-53"Це нова версія безпілотника-камікадзе "Ланцет". Його головна перевага нібито у наявності системи автоматичного наведення. Це дозволяє дрону ідентифікувати типи цілей та влучати саме в потрібний об'єкт.
Українські військовій ще будуть вивчати можливості цього дрона, який вже застосовується ворогом. І росіяни намагаються за його допомогою провести низку операцій, зокрема в Київській області,
– наголосив генерал української армії.
Микола Маломуж розповів про новий російський дрон "Изделие-53": дивіться відео
Проте українські сили збили всі ці нові дрони росіян, так само як і ті, що вони застосовували раніше.
"Ми маємо можливість збивати їх усіма засобами ППО, тому куди б росіяни не націлювались, наприклад, на українські енергетичні об'єкти, ми їх захищаємо. І це "Изделие-53" буде летіти так само як і "Шахеди" чи гібриди китайського та російського виробництва", – зазначив Микола Маломуж.
Більше про новий "винахід" росіян
- В американському Інституті вивчення війни зазначили, зо з 21 жовтня російські загарбники почали використовувати новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53", що має систему автоматичного наведення.
- Проте речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, перевагу цього дрона у нібито можливості "автономно ідентифікувати цілі", назвав смішною. Оскільки наведення на ціль будь-якого летального апарату здійснює людина. А інформацію про нібито застосування "штучного інтелекту" він не став коментувати.
- Проте речник Повітряних сил зазначив, що не варто недооцінювати противника, адже він має велику лінійку БпЛА. Зокрема розвідувальні комплекси, безпілотники оперативно тактичного рівня та ударного типу – "Форпост" чи "Оріон". А також дрони-камікадзе "Ланцет", які ворог активно використовує на фронті.