Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що наразі немає даних щодо ефективності нового російського дрона.

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ЗСУ вивчатиме можливості ворожого дрона

Цей дрон нібито має нові системи наведення, які росіяни, на думку Маломужа, вкрали у західних розробників, інакше вони його ніколи б не зробили. Оскільки в Росії немає ефективних засобів наведення та ідентифікації конкретних об'єктів. А тим більше можливості забезпечити дрон діяти в режимі автоматики, тобто штучного інтелекту.

"Изделие-53" Це нова версія безпілотника-камікадзе "Ланцет". Його головна перевага нібито у наявності системи автоматичного наведення. Це дозволяє дрону ідентифікувати типи цілей та влучати саме в потрібний об'єкт.

Українські військовій ще будуть вивчати можливості цього дрона, який вже застосовується ворогом. І росіяни намагаються за його допомогою провести низку операцій, зокрема в Київській області,

– наголосив генерал української армії.

Микола Маломуж розповів про новий російський дрон "Изделие-53": дивіться відео

Проте українські сили збили всі ці нові дрони росіян, так само як і ті, що вони застосовували раніше.

"Ми маємо можливість збивати їх усіма засобами ППО, тому куди б росіяни не націлювались, наприклад, на українські енергетичні об'єкти, ми їх захищаємо. І це "Изделие-53" буде летіти так само як і "Шахеди" чи гібриди китайського та російського виробництва", – зазначив Микола Маломуж.

До речі. Назва "Изделие" – це формат шифровки ще з радянських часів, коли з метою запобігання шпигунству так називали будь-який вид озброєння.

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