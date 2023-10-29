Так, окупанти почали використовувати новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53" з 21 жовтня. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Важливо Гібрид "Шахеда" і "Ланцета": чим небезпечний для України новий російський дрон "Італмас"

Росіяни почали застосовувати новий безпілотник: що відомо

За наявними даними, БпЛА "Изделие-53" нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. Водночас окупанти поки що не використовують ці безпілотники у широкому масштабі, але наразі випробовують дрони для масових синхронізованих ройових ударів.

Днями ISW повідомляв, що російські війська також нібито нещодавно використали нові безпілотники "Італмас" під час удару по Київській області.

Раніше аналітики також оцінювали, що російське командування може вважати, що велика кількість ударних безпілотників дозволить ворожим силам подолати українську ППО, хоча корисне навантаження безпілотників може не бути достатнім для значного пошкодження найважливіших військових цілей.

Росія наростила кількість БпЛА на Луганщині

Нещодавно колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що останні бої на Луганщині свідчать, що в російських підрозділах суттєво зросла кількість FPV-дронів та інших БпЛА. Так, вони працюють над виявленням українських позицій, після чого передають координати російській авіації, яка накриває зазначені ділянки керовані авіабомбами.

"Росія дійсно змогла суттєво наростити кількість дронів у своїх військах і навіть випередити в їхній кількості українські підрозділи. Однак наші військові все ще мають перевагу в досвіді їхнього застосування, адже вони використовують FPV-дрони та "Мавіки" ще з минулого року", – наголосив Гайдай.