Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі російські правоохоронці досі не виявили тих, хто хотів вчинити цей підпал, передає 24 Канал.

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Російський військкомат хотіли підірвати мультиваркою

Російські пропагандисти зазначили, що вночі 7 грудня близько першої години за місцевим часом у Новосибірську, в одному з місцевих військових комісаріатів, який розташований на першому поверсі житлової багатоповерхівки, під час огляду виявили мультиварку, що стояла на вікні. Працівники російського військкомату одразу викликали на місце поліцію.

Після того, як російські правоохоронці оглянули побутову техніку, то виявили там таймер із дротами, нитку розжарювання, а також сипучу речовину сірого кольору. У мультиварці також містилася і батарейка "Крона".

Росіяни одразу зрозуміли, що то був саморобний вибуховий пристрій. Тому одразу покликали саперів, які знищили вибухонебезпечну мультиварку за допомогою робота-маніпулятора.

В самій побутовій техніці, за повідомленнями росЗМІ, виявили суміш нітратних та нітритних вибухових речовин. Зрештою російські правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "Теракт" і проводять перевірку.

Наразі російські правоохоронці розшукують того, хто міг підкласти мультиварку на вікно військкомату. Якщо провину знайдених осіб доведуть у судовому порядку, то їм може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

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