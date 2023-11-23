Про це повідомляє низка російських ЗМІ. До слова, підліток визнав спроби підпалити військкомат, втім, з формулюваннями звинувачень не погоджується, передає 24 Канал.

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Підлітка засудили за "тероризм"

Єгора Балазєйкіна, 17-річного учня петербурзької гімназії №166, засудили до 6 років колонії. Відповідне рішення ухвалив перший Західний окружний військовий суд Санкт-Петербурга.

Підлітка затримали 1 березня 2023 року. Його звинуватили у "спробі теракту" після того, як школяр намагався підпалити військкомат. За даними слідчих, 28 лютого 2023 року школяр кинув пляшку із запальною речовиною ("коктейль Молотова") у двері військкомату у місті Кіровськ Ленінградської області, але загоряння не відбулося.

Спочатку підлітка затримали за хуліганство. Згодом справу перекваліфікували до умисного знищення чи пошкодження майна. Втім, російські правоохоронці й на цьому не зупинилися та посилили звинувачення до "спроби теракту".

Згідно з рішенням суду, Балазєйкін відбуватиме 6 років у виховній колонії для неповнолітніх. Сторона звинувачення заявляла, мовляв, підліток має розуміти, що у військкоматі міг загинути черговий. Пом'якшувальною обставиною у суді став вік Балазєйкіна, стан його здоров'я (хлопець має аутоімунний гепатит та другу стадію фіброзу печінки) та явку з повинною, а ось обставиною, що обтяжує, прокурори назвали "скоєння злочину у період мобілізації".

Підліток визнав провину, але з обвинуваченнями не погоджується

Єгора Балазєйкіна затримали, коли йому було 16 років. Своє 17-річчя хлопець "відзначав" у СІЗО. До слова, підліток виявився сміливішим за більшість росіян, адже він відкрито виступив проти так званої "сво" й заявив, що "винен у байдужості".

Хлопець, коментуючи звинувачення, визнав факт спроби підпалу військкомату. Втім, з формулюваннями й мотивами, які висунули прокурори, не погодився.

У мене буде термін, і я розумію, за що сидітиму: я винен у своїй байдужості. На початку війни мені було все одно, а це все одно, що підтримувати. На мене по-різному реагують у СІЗО, багато хто негативно, але негативно – це краще, ніж ніяк,

– сказав Балазєйкін.

Школяр також заявив, що не міг змиритися з думкою, що російські військові вдерлися на територію України. Він почав висвітлювати тему війни й закликав людей реально дивитися на ситуацію. Втім, за словами Балазєйкіна, розмови виявилися марними, тому він вирішив діяти й спробував підпалити військкомат.

Підліток також заявив, що нього також вплинула смерть дядька, який загинув у війні. Проте сторона звинувачення заявила, що школяр не може "прикриватися смертю близької людини".