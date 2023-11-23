Об этом сообщает ряд российских СМИ. К слову, подросток признал попытки поджечь военкомат, впрочем, с формулировками обвинений не соглашается, передает 24 Канал.

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Подростка осудили за "терроризм"

Егора Балазейкина, 17-летнего ученика петербургской гимназии №166, приговорили к 6 годам колонии. Соответствующее решение принял первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга.

Подросток был задержан 1 марта 2023 года. Его обвинили в "попытке теракта" после того, как школьник пытался поджечь военкомат. По данным следователей, 28 февраля 2023 года школьник бросил бутылку с воспалительным веществом ("коктейль Молотова") в дверь военкомата в городе Кировск Ленинградской области, но возгорание не произошло.

Поначалу подростка задержали за хулиганство. Впоследствии дело переквалифицировали к умышленному уничтожению или повреждению имущества. Впрочем, российские правоохранители на этом не остановились и ужесточили обвинение в "попытке теракта".

Согласно решению суда, Балазейкин будет отбывать 6 лет в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Сторона обвинения заявляла, что подросток должен понимать, что в военкомате мог погибнуть дежурный. Смягчающим обстоятельством в суде стал возраст Балазейкина, состояние его здоровья (юноша имеет аутоиммунный гепатит и вторую стадию фиброза печени) и явку с повинной, а вот отягчающим обстоятельством прокуроры назвали "совершение преступления в период мобилизации".

Подросток признал вину, но с обвинениями не соглашается

Егора Балазейкина задержали, когда ему было 16 лет. Свое 17-летие юноша "отмечал" в СИЗО. К слову, подросток оказался смелее большинства россиян, ведь он открыто выступил против так называемой "сво" и заявил, что "виновен в безразличии".

Парень, комментируя обвинения, признал факт попытки поджога военкомата. Впрочем, с формулировками и мотивами, выдвинутыми прокурорами, не согласился.

У меня будет строк, и я понимаю, за что буду сидеть: я виноват в своем безразличии. В начале войны мне было все равно, а это все равно что поддерживать. На меня по-разному реагируют в СИЗО, многие негативно, но негативно – это лучше, чем никак,

– сказал Балазейкин.

Школьник также заявил, что не мог смириться с мнением, что российские военные ворвались на территорию Украины. Он начал освещать тему войны и призвал людей реально смотреть на ситуацию. Впрочем, по словам Балазейкина, разговоры оказались тщетными, поэтому он решил действовать и попытался поджечь военкомат.

Подросток также заявил, что на него также повлияла смерть дяди, погибшего в войне. Однако сторона обвинения заявила, что школьник не может "прикрываться смертью близкого человека".