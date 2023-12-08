Об этом сообщают российские СМИ. В настоящее время российские правоохранители до сих пор не обнаружили тех, кто хотел совершить этот поджог, перетает 24 Канал.

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Российский военкомат хотели взорвать мультиваркой

Российские пропагандисты отметили, что ночью 7 декабря около часа по местному времени в Новосибирске, в одном из местных военных комиссариатов, расположенном на первом этаже жилой многоэтажки, во время осмотра обнаружили стоявшую на окне мультиварку. Работники российского военкомата сразу вызвали полицию.

После того как российские правоохранители осмотрели бытовую технику, обнаружили там таймер с проводами, нить накаливания, а также сыпучее вещество серого цвета. В мультиварке также размещалась и батарейка "Крона".

Россияне сразу поняли, что это было самодельное взрывное устройство. Поэтому сразу позвали саперов, уничтоживших взрывоопасную мультиварку с помощью робота-манипулятора.

В самой бытовой технике, по сообщениям росСМИ, была обнаружена смесь нитратных и нитритных взрывчатых веществ. В конце концов, российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Теракт" и проводят проверку.

Пока российские правоохранители разыскивают того, кто мог подложить мультиварку на окно военкомата. Если вину найденных лиц докажут в судебном порядке, то им может грозить до 20 лет лишения свободы.

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