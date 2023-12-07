Такой спецоперации будут проводить все чаще, а Россия теряет свою управляемость. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
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Ликвидация Кивы
Михаил Подоляк отметил, что Россия – криминализированная страна. Кива имел очень специфический круг встреч. Потому в России таких инцидентов будет много. Также с войны возвращается много людей с криминальными наклонностями. Беспорядок в стране-агрессоре продолжится.
Сегодня и СБУ, и ГУР гораздо эффективнее понимают все, что происходит в России. У них есть разветвленные агентские сети, они умеют там работать. А российская контрразведка не настолько существенно противодействует, сколько раньше. Постепенно контроль над территорией, над судьбой тех или иных предателей переходит в руки наших разведок и спецслужб,
– подчеркнул он.
В то же время не стоит преувеличивать значение Кивы. Он не оказывал влияния на политику России, не имел никаких инсайдов из Украины. Предатель только участвовал в классических российских пропагандистских шоу на федеральных каналах.
Подоляк об инцидентах в России: смотрите видео
Россия теряет управляемость
Как подчеркнул советник главы ОПУ, подрывы на Байкало-Амурской магистрали демонстрируют, что есть возможности блокировать всю внутреннюю логистическую систему России, но над этим надо работать. Однако россияне достаточно быстро наладили повреждения и все продолжает работать.
Кроме этих двух инцидентов, есть еще десятки других – возникают пожары, подрываются производственные возможности в дальних регионах. Это происходит на всей территории России.
Это говорит о том, что постепенно Россия теряет управляемость. Нам бы хотелось, чтобы это происходило быстрее. Вероятно, если бы наступательные операции Украины были более удачными, тогда количество этих инцидентов привело бы к окончательной потере в России управляемости теми или иными процессами,
– заметил Подоляк.
Санкции против России работают, но не так, как нужно. Такая же ситуация с потолком цен на нефть и газ. Страна-агрессор продолжает получать большие доходы, поэтому имеет финансовые возможности для рекрутинга людей на фронт, особенно в очень отсталых регионах.
Взрывы на магистрали в России: главное
- В ночь на 30 ноября в России произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали – в Северномойском тоннеле им. Бессолево. Он расположен в Бурятии. Этим путем оккупанты поставляют боеприпасы, а после повреждения направили поезда другим путем.
- По данным 24 Канала, это была операция СБУ. Во время движения грузового поезда сработали четыре взрывных устройства.
- Уже 1 декабря на Байкало-Амурской магистрали снова взорвался поезд, перевозивший горючее. Как сообщили источники 24 Канала, это второй этап спецоперации СБУ по выведению из строя этой магистрали. По данным российских телеграмм-каналов, в результате взрыва загорелось 6 цистерн.