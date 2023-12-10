В России в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске 9 декабря ночью произошло чрезвычайное событие. Из-за сильного мороза там прорвало трубу, поэтому все здание заполнилось паром. 24 Канал.
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Были задержаны рейсы
Пассажиры оказались в тумане. Находившиеся на первом этаже не видели второй этаж. Лестницу нельзя было разглядеть за паром.
В российских телеграммах также сообщают, что в связи с инцидентом были задержаны некоторые рейсы.
Чрезвычайные ситуации в России
- В городе Новосибирск неизвестные люди пытались взорвать здание военкомата с помощью мультиварки. Пока российские правоохранители до сих пор не обнаружили тех, кто хотел совершить этот поджог. Российские пропагандисты отметили, что ночью 7 декабря около часа по местному времени в Новосибирске, в одном из местных военных комиссариатов, расположенном на первом этаже жилой многоэтажки, во время осмотра обнаружили стоявшую на окне мультиварку. Работники российского военкомата сразу вызвали полицию.
- В российском городе Усинске на территории промзоны вспыхнул резервуар с нефтью. В результате инцидента один человек погиб, известно также и об одном пострадавшем. Пока спасатели пытались обуздать пожар в одном резервуаре, огонь опрокинулся на другой, заполненный нефтью на высоту от 5 – 7 метров.
- Российский Владивосток 25 августа накрыл мощный ливень. После этого в городе образовалась "большая вода", буквально подтапливавшая город отовсюду. Пропагандисты рассказали, что улицы в нескольких районах Владивостока затопило после сильных ливней. В сети люди распространяли кадры, на которых видно, что вода достигала почти уровня грудной клетки человека.