Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, часть города также находится без электроэнергии, передает 24 Канал.

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Владивосток накрыла "большая вода"

Пропагандисты рассказали, что улицы в нескольких районах Владивостока затопило после сильных ливней. В сети люди распространяют кадры, на которых видно, что вода достигает почти уровня грудной клетки человека.

Владивосток пошел после ливня на дно: смотрите видео

Этот потоп усложнил движение как автомобилям, так и простым гражданам. Поэтому россияне должны "переплывать" улицу, чтобы добраться до нужного пункта назначения.

Владивосток плывет: смотрите видео

Россияне говорят, что в городе через несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. К тому же федеральную дорогу "Уссури" в стране-агрессорке – перекрыли из-за усложнения движения.

Как двигаются автомобили во Владивостоке: смотрите видео

В местных властях рассказали, что 70 тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения электричества. К тому же, в городе остановили единственную трамвайную линию.

Последствия непогоды во Владивостоке / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме того, жителей Владивостока не выезжать на дороги без необходимости. Местные власти также хотят объявить эвакуацию жителей этого города.

Непогода во Владивостоке: смотрите видео

Недавно затопило и российский Уссурийск