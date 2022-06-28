"П***ц в Российской Федерации": школьника на Ровенщине судили из-за крылатой фразы

Во время онлайн-празднования "последнего звонка" 9-классник Варковицкого лицея в Ровенской области нецензурной бранью дополнил фразу "Слава нации!". Поэтому директор учебного заведения написала заявление на ученика.

Об этом в комментарии 24 канала рассказала мать парня. По ее словам, последний звонок проходил удаленно и под это мероприятие по выражению "Слава нации!" ее сын воскликнул нецензурную фразу в сторону России – "п***ц в Российской Федерации", которая стала крылатой с началом полномасштабного вторжения.

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После этого директор школы подала в суд на подростка. Заседание уже состоялось и в протоколе говорится, что такие слова "отрицательно отразились на эмоциональном состоянии участников мероприятия".

Как мать отреагировала на дело

Женщина рассказала, что во время "последнего звонка" была на работе и об этом инциденте узнала позже.

Я была в шоке, когда узнала, что на моего сына подали в суд. В школе мне сказали, что я неправильно воспитываю своего ребенка, потому что раньше уже были жалобы на его нецензурную лексику. И написали заявление, в котором говорится, что он оскорбил государство тем, что нецензурно высказывался, а именно сказал эту фразу, которая принадлежит Поворознюку (ред. – Александр Поворознюк – украинский предприниматель),

– рассказала женщина.

Женщина и подросток признали свою вину, поэтому суд не назначил наказание, только сделал устное замечание. Но воспитательную работу с сыном мать провела.

"Я его не наказывала, провела разговор о последствиях таких слов и ответственности. Сын меня заверил, что больше такого не повторится" – отметила женщина.

Где будет учиться парень дальше

По словам матери подростка, парень не будет продолжать обучение в этой школе, а поступит в профессиональное училище. Но эта ситуация не стала основной причиной такого решения, семья планировала изменить учебное заведение раньше.

"Сын очень хотел, чтобы поскорее закончился этот учебный год и он смог уйти из этой школы, потому что чувствует несправедливое отношение нескольких учителей. Еще важно отметить, что из 20 учеников из класса сына остается только 5, все остальное тоже не хотят продолжать учиться в этой школе. Думаю, это много говорит о педагогах, которые там преподают и я считаю, что должна быть проверка на их профессиональную пригодность", – добавила женщина.

Поддержка

"Ко мне звонила народная депутат, она выражали свою поддержку и даже выслали марку Укрпочты с российским кораблем, о котором все тоже говорят известной фразой", - рассказала женщина.

По словам женщины, она получила много поддержки от украинцев, которые считают, что такие слова не могут подавать в суд.