Об этом сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. Он отметил, что свою работу по сбиванию вражеских целей эффективно выполняет ПВО.

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Риск ракетных ударов сохраняется

Противовоздушная оборона Ровненщины на высоте. Только что сбили вражескую цель в Ровненском районе,

– подчеркнул он.

В то же время глава ОВА попросил не игнорировать воздушную тревогу. Риск повторных ракетных ударов сохраняется. Так что не стоит покидать укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.

Напомним, что началась воздушная тревога в 06:52 с Винницкой области. Уже в 07:20 сирены звучали еще в ряде областей. А уже около 07:45 "покраснела" карта всей Украины. Так что риск ракетных ударов не утихает вот уже более 4 часов.

Более того, за все это время в ряде областей нашего государства раздались взрывы. Во многих случаях сообщают об эффективной работе ПВО. Но были также попадания.

Враг атаковал Ладыжинскую ТЭС

Отметим, что около 07:39 поступило сообщение из Винницкой области. Глава ОВА Сергей Борзов отметил, что российские военные нанесли удар двумя дронами Шахид-136. Эти беспилотники-камикадзе захватчики выпустили по Ладыжинской ТЭС. В городском совете сообщили, что на месте уже работают все необходимые службы. Местных жителей попросили не игнорировать сирены.

Позже поступила информация о взрывах в Запорожье. Как сообщили в телеграм-канале monitor, они прозвучали в 10:56. На тот момент никакой информации не было. Вскоре глава ОВА Александр Старух отметил, что жители слышали работу ПВО.

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