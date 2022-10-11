Про це повідомив глава Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він зазначив, що свою роботу зі збивання ворожих цілей ефективно виконує ППО.

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Ризик ракетних ударів зберігається

Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль у Рівненському районі,

– підкреслив він.

Водночас глава ОВА попрохав не ігнорувати повітряну тривогу. Ризик повторних ракетних ударів зберігається. Тож не варто покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.

Нагадаємо, що почалася повітряна тривога об 06:52 з Вінницької області. Уже об 07:20 сирени лунали ще у низці областей. А вже близько 07:45 "почервоніла" карта усієї України. Тож ризик ракетних ударів не вщухає ось уже понад 4 години.

Ба більше, за весь цей час у низці областей нашої держави пролунали вибухи. У багатьох випадках повідомляють про ефективну роботу ППО. Але були також і влучання.

Ворог атакував Ладижинську ТЕС

Зауважимо, що близько 07:39 надійшло повідомлення з Вінницької області. Глава ОВА Сергій Борзов зауважив, що російські військові завдали удару двома дронами Шахід-136. Ці безпілотники-камікадзе загарбники випустили по Ладижинській ТЕС. У міській раді тоді повідомили, що на місці вже працюють усі необхідні служби. Місцевих же мешканців попрохали не ігнорувати сирени.

Пізніше надійшла інформація про вибухи у Запоріжжі. Як повідомили у телеграм-каналі monitor, вони пролунали об 10:56. На той момент жодної інформації не було. Невдовзі глава ОВА Олександр Старух зазначив, що мешканці чули роботу ППО.

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