Близько 11:00 під час повітряної тривоги українські волонтери повідомили про вибухи на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Жителям регіонів потрібно залишатися в укриттях та не переживати, бо, ймовірно, працює протиповітряна оборона.

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Інформація від місцевої влади

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив об 11:13, що Збройні Сили збили одну ворожу ракету. А об 11:37 він повідомив, що збили ще одну ракету, яка летіла в сторону Кривого Рогу. Також в ефірі національного телемарафону він розповів про обстріли.

Близько першої ночі було 10 ракет С-300 і одна ракета була о 10 ранку в Березнегуватській громаді. Постраждалих та вбитих немає. Постраждала та зруйновані будівлі цивільної інфраструктури,

– сказав очільник ОВА.

Кім заявив, що не зрозумів, навіщо росіяни влучили в Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Це вже друга їхня атака в те саме місце. Відбулась вона одразу після того, як ліквідували наслідки першого влучання. Очевидно, що в загарбників відсутня логіка.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко об 11:53 написав, що військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 ворожі ракети. Також він закликав залишатись всіх в укриттях, оскільки атака триває.

ЗСУ продовжують ліквідовувати ворога

Українська армія станом на 11 жовтня відправила на концерт до Кобзона понад 63 тисячі окупантів – плюс ще 240 мертвих ворогів за день. Крім того, загарбники залишились без 300 ракет.

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Окупанти розуміють, що вони в плачевній ситуації та не можуть з цим нічого вдіяти. Збройні Сили на Херсонщині та Харківщині знищили колони російської техніки. Загарбникам бракує ресурсу, аби зупинити контрнаступ нашої армії.

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