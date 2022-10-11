Від 10 жовтня не вщухають масовані ракетні обстріли росіянами українських міст. У ЗСУ повідомили, що ворог атакує нашу державу високоточною зброєю.
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Окупанти запускають авіацію з Каспійського моря
Близько 07:00 росіяни запустили з району Каспійського моря стратегічну авіацію: ракетоносці Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено ракети типу Х-101 та Х-555.
ЗСУ повідомляють, що вдалось знищити 4 ракети силами та засобами повітряного командування "Південь". Для цього залучили:
- авіацію;
- зенітні ракетні війська;
- мобільні вогневі групи Повітряних Сил.
Українська авіація ліквідувала 4 крилаті ракети / Фото Повітряних Сил
Росія в плачевній ситуації
Від початку повномасштабного наступу загинуло близько 63 тисяч російських солдатів. ЗСУ кожного роблять усе, аби кількість мертвих окупантів зростала. За даними Генштабу, за минулу добу вдалося ліквідувати 240 загарбників. Окрім того, ворог втратив чимало бойової техніки.
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У російської армії проблеми не тільки з особовим складом, а й – з озброєнням. Кремль уже намагається вести перемовини з країнами третього світу щодо закупівлі зброї. Поразка Путіна вже близько й, вочевидь, Ірак чи країна-посіпака Білорусь не можуть дати необхідної кількості артилерійських снарядів, мінометних мін та компонентів до реактивних систем залпового вогню.
Також стало відомо, що президент Росії перекидає війська до Москви. Путін боїться, що його усунуть від влади. Про це повідомляють засоби масової інформації.
Варте уваги – у Кремлі працюють над зміною риторики: дивіться відео