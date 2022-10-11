Від початку повномасштабного наступу загинуло близько 63 тисяч російських солдатів. ЗСУ кожного роблять усе, аби кількість мертвих окупантів зростала. За даними Генштабу, за минулу добу вдалося ліквідувати 240 загарбників. Окрім того, ворог втратив чимало бойової техніки.

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У російської армії проблеми не тільки з особовим складом, а й – з озброєнням. Кремль уже намагається вести перемовини з країнами третього світу щодо закупівлі зброї. Поразка Путіна вже близько й, вочевидь, Ірак чи країна-посіпака Білорусь не можуть дати необхідної кількості артилерійських снарядів, мінометних мін та компонентів до реактивних систем залпового вогню.

Також стало відомо, що президент Росії перекидає війська до Москви. Путін боїться, що його усунуть від влади. Про це повідомляють засоби масової інформації.

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