В Ровно прогремел взрыв

Утром 30 мая Россия продолжила терроризировать Украину дронами. Воздушная тревога добралася к западным областям.

Около 08:00 тревога начала быстро распространяться по Ровенской области. Над регионом нависла угроза дроновых ударов.

Что известно о взрывах в Ровном?

Около 08:40 Воздушные силы предупредили о том, что вражеские дроны находятся на севере Ровенской области и двигаются на Сарны. Через четверть часа стало известно, что беспилотники мимо Костополя следуют на Ровно.

Около 09:14 мониторы сообщили о взрыве в Ровно. Также в сети пишут о прилете в городе и публикуют видео с места происшествия – на нем большой столб дыма.

Около 09.30 для районов области начали объявлять отбой тревоги.

Заметим, что уже сегодня под обстрел беспилотниками попало Запорожье. Там враг устроил по промышленной инфраструктуре города. Известно о по меньшей мере одного погибшего.

Ночью под массированной атакой дронов была Шостка. В городе повреждены жилые и нежилые здания, административные постройки и транспорт. Также утром вражеский БПЛА попал в одну из АЗС в Сумах, вызвав пожар.

Всего в ночь на 30 мая враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", шестью крылатыми ракетами Х-101, а также 290 ударными БпЛА разных типов.